Tottenham patzt bei Aufsteiger Brighton

Brighton (SID) - Tottenham Hotspur hat im Kampf um die Champions-League-Startplätze in der englischen Premier League gepatzt. Beim Aufsteiger Brighton and Hove Albion kamen die Londoner nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino liegt weiter auf Platz vier, der Vorsprung auf den FC Chelsea, der am Donnerstag in Burnley zu Gast ist, beträgt aktuell acht Punkte.

Das Team von Pochettino spielte in Brighton nur 1:1 © SID

Harry Kane (48.) brachte die Spurs mit seinem 26. Ligator in Führung. Fast direkt im Gegenzug glich der ehemalige Bundesligaprofi Pascal Groß (50.) per Elfmeter aus. Für den 26-Jährigen war es der sechste Saisontreffer.