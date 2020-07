Tottenham patzt in Sheffield - Europa-League-Quali in Gefahr

Köln (SID) - Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur hat im Rennen um die Europapokal-Plätze in der englischen Premier League gepatzt. Die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho unterlag bei Aufsteiger Sheffield United mit 1:3 (0:1) und rutschte auf den neunten Platz ab - das Überraschungsteam aus Sheffield kletterte an den Spurs vorbei auf Rang sieben, der die Teilnahme an der Europa League bedeuten würde.

Das Team von Mourinho unterlag in Sheffield mit 1:3 © SID

Der norwegische Nationalspieler Sander Berge (31.), Lys Mousset (69.) und Oliver McBurnie (84.) erzielten die Treffer für die Blades an der altehrwürdigen Bramall Lane. Der vermeintliche zwischenzeitliche 1:1-Ausgleichstreffer von Englands Nationalmannschafts-Kapitän Harry Kane (33.) wurde wegen eines Handspiels zuvor von Lucas Moura nach Videobeweis zurückgenommen - in der Schlussphase gelang Kane (90.) dann doch noch Ergebniskosmetik.