Tour-2018: Gilbert nach spektakulärem Sturz in Krankenhaus

Bagnères-de-Luchon (SID) - Dem belgischen Ex-Weltmeister Philippe Gilbert droht nach einem spektakulären Sturz das vorzeitige Aus bei der Tour de France. Der 36 Jahre alte Quick-Step-Profi beendete zwar die 16. Etappe, wurde am Abend aber zu Untersuchungen in ein Krankenhaus in Toulouse gebracht. Gilbert klagte über Schmerzen im linken Knie.

Philippe Gilbert konnte das Rennen fortsetzen © SID

Gilbert hatte sich auf der 16. Etappe in Führung liegend rund 60 km vor dem Ziel in einer Linkskurve einer Abfahrt verbremst, blieb mit seinem Rad an einer Begrenzungsmauer hängen und flog kopfüber über diese hinweg mehrere Meter in die Tiefe.

Nach bangen Momenten tauchte Gilbert aber wieder am Straßenrand auf, sortierte sich und setzte das Rennen nach Absprache mit den Teamverantwortlichen fort.