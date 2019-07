Tour 2019: CCC Team nominiert Berliner Geschke

München (SID) - Mit Routinier Simon Geschke startet die polnische Mannschaft CCC am Samstag in die 106. Tour de France (6. bis 28. Juli). Der Berliner, der 2015 im Alleingang eine Tour-Bergetappe gewann, wird zum siebten Mal an der Frankreich-Rundfahrt teilnehmen. Nach einer bisher von Verletzungen geprägten Saison hofft der Wahl-Freiburger auf das Ende der Pechsträhne beim Jahreshöhepunkt.

Simon Geschke im Tour-Aufgebot von CCC © SID

"Ich war verletzungsbedingt noch nie richtig in Form. Seitdem habe ich aber alles getan, gut gelebt, gut trainiert. Jetzt muss es eigentlich passen", sagte der 33-Jährige am Rande der deutsche Straßenrad-Meisterschaft am Sachsenring.

Geschke wird bei der Großen Schleife auf Etappenjagd gehen. "Wir haben keinen Klassementfahrer, das macht vieles einfacher", sagte er über sein Team, das von Olympiasieger Greg van Avermaet (Belgien) angeführt wird: "Wenn es Chancen gibt, dann heißt es: Feuer frei."

Das Tour-Aufgebot des CCC Teams in der Übersicht:

Simon Geschke (33/Berlin), Greg van Avermaet (34), Serge Pauwels (35/beide Belgien), Alessandro De Marchi (33/Italien), Patrick Bevin (28/Neuseeland), Lukasz Wisniowski (27/Polen), Michael Schär (32/Schweiz), Joey Rosskopf (29/USA)