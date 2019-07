Tour 2019: Teuns gewinnt erste Bergetappe - Ciccone holt Gelb

La Planche des Belles Filles (SID) - Der belgische Radprofi Dylan Teuns hat am sechsten Tag der 106. Tour de France die erste schwierige Bergetappe gewonnen. Der 27-Jährige vom Team Bahrain-Merida siegte am Donnerstag nach 160,5 km zwischen Mülhausen und der steilen Bergankunft in La Planche des Belles Filles mit elf Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) und Titelverteidiger Geraint Thomas (Großbritannien/+1:05 Minuten).

Sichert sich den Sieg der ersten Bergetappe: Dylan Teuns © SID

Ciccone übernahm das Gelbe Trikot vom Franzosen Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), der als Vierter ins Ziel kam und nun sechs Sekunden hinter dem Italiener liegt.