Tour 2020 wird Kletterpartie: Einziges Zeitfahren eine Bergankunft

Paris (SID) - Die Tour de France 2020 wird ein Fest für die Kletterer und dürfte ganz nach dem Geschmack des deutschen Hoffnungsträgers Emanuel Buchmann sein. Wie die Organisatoren am Dienstag bei der Streckenpräsentation verkündeten, macht die 107. Frankreich-Rundfahrt (27. Juni bis 15. Juli) in allen fünf wichtigen Gebirgszügen Frankreichs Station. Mit der ersten Bergetappe am zweiten Tag und der letzten erst am Vortag des Tourabschlusses dürfte es eine der schwersten "Grand Boucles" der Geschichte werden.

Emanuel Buchmann gewann den Sparkassen-Giro in Bochum © SID

Neben den gewohnten Alpen und Pyrenäen stehen das Zentralmassiv, der Jura sowie ein Bergzeitfahren auf die Planche de Belles Filles in den Vogesen am vorletzten Tag auf dem Programm. Dies werden die einzigen Kilometer im Kampf gegen die Uhr sein, was den Bergspezialisten wie Titelverteidiger Egan Bernal (Kolumbien/Ineos) und dem Vorjahresvierten Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe) entgegenkommt.

Schon der Auftakt der kommenden Tour wird ungewohnt schwer, bereits die ersten beiden Etappen beim Grand Depart in Nizza fordern die Bergfahrer. Erstmals seit über 40 Jahren sind schon am ersten Wochenende Pässe auf über 1600 m Meereshöhe zu absolvieren, die Favoriten auf das Gelbe Trikot müssen vom Tourstart an hellwach und in Topform sein.

Nominell werden acht von 21 Teilstücken als Bergetappen ausgewiesen, allerdings bieten auch viele weitere Tage Klettereinlagen. Neun Etappen tragen das Etikett flach, nicht auf allen ist aber eine Sprintankunft wahrscheinlich.