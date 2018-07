Tour-Aus für Greipel-Helfer Keukeleire

Annecy (SID) - Radsprinter Andre Greipel muss bei den kommenden Etappen der Tour de France auf die Dienste seines Lotto-Soudal-Helfers Jens Keukeleire verzichten. Der Belgier hatte sich bei einem Sturz auf dem mit Kopfsteinpflaster-Passagen gespickten Teilstück nach Roubaix am Sonntag eine Wadenbeinfraktur und eine Bänderdehnung im Knie zugezogen und musste die Rundfahrt am Ruhetag in Annecy aufgeben.

Für Greipel-Helfer Jens Keukeleire ist die Tour beendet © SID

Nicht mehr dabei ist auch der Franzose Alexis Vuillermoz. Der Edelhelfer des Tour-Mitfavoriten Romain Bardet (AG2R) war auf dem Weg nach Roubaix ebenfalls zu Fall gekommen und mit gebrochenem Schulterblatt mit einer Hand am Lenker ins Ziel gefahren.

Für die verbliebenen 165 der einstmals 176 gestarteten Fahrer geht es am Dienstag in den Alpen mit der 158,5 km langen Bergetappe von Annecy nach Le Grand-Bornand weiter.