Tour Down Under: Tagessieg für Vorjahresgewinner Impey

Campbelltown (SID) - Mit dem Sieg von Vorjahresgewinner Daryl Impey endete die vierte von sechs Etappen bei der Tour Down Under in Australien. Der südafrikanische Radprofi setzte sich nach 129,2 Kilometern von Unley nach Campbelltown im Sprint vor dem in der Gesamtwertung weiterhin führenden Neuseeländer Patrick Bevin durch.

Erster Tagessieg für Impey © SID

Die deutschen Radprofis spielen auf dem Fünften Kontinent weiterhin keine Rolle. Bester im Gesamtklassement ist Jasha Sütterlin (Movistar) mit fast sechs Minuten Rückstand auf dem 57. Platz. In der Tageswertung wurde der Freiburger 55.