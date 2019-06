Tour-Sieger Thomas nach Sturz zurück im Training

London (SID) - Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas (33) hat zwei Tage nach seinem Sturz-Aus bei der Tour de Suisse wieder das Training aufgenommen. "Zurück auf dem Rad - ein schöner Tag dafür", schrieb der Waliser bei Twitter.

Konnte wieder das Training aufnehmen: Geraint Thomas © SID

Thomas, dessen Teamkollege Chris Froome nach einem üblen Sturz beim Criterium du Dauphine für die Tour (6. bis 28. Juli) ausfällt, hatte die Rundfahrt in der Schweiz nach einem Crash am Mittwoch beenden müssen. Dabei kam er allerdings mit Abschürfungen davon. Der Tour-Start des Titelverteidigers ist nicht in Gefahr.