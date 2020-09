Tour-Spitzenreiter Roglic versichert: "Man kann mir vertrauen"

Culoz (SID) - Spitzenreiter Primoz Roglic ist Zweifeln an seinen Leistungen bei der 107. Tour de France mit einem Doping-Dementi begegnet. "Von meiner Seite gibt es nichts zu verbergen. Man kann mir auf jeden Fall vertrauen", sagte der slowenische Radprofi nach der 15. Etappe am Sonntag zum Grand Colombier.

Primoz Roglic führt die Tour de France aktuell an © SID

Es habe um 6.00 morgens eine umfassende Kontrolle gegeben, und "jetzt hatte ich noch eine", sagte Jumbo-Visma-Profi Roglic im Ziel. Roglic führt die Gesamtwertung mit 40 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) an, der am Sonntag seinen zweiten Tageserfolg bei der Tour 2020 feierte. Die beiden Slowenen haben sich vor dem zweiten Ruhetag am Montag als die bislang stärksten Fahrer im Feld erwiesen.