Tour-Titelverteidiger Thomas würdigt Buchmann: "Er hat sich stark verbessert"

Castres (SID) - Tour-de-France-Titelverteidiger Geraint Thomas hat sich von den Leistungen seines deutschen Kontrahenten Emanuel Buchmann beeindruckt gezeigt. "Er fährt eine herausragende Saison, hat sich gewaltig entwickelt. Er ist sicher zu beachten, weil er so dicht an uns dran ist", sagte der Waliser am ersten Ruhetag der 106. Frankreich-Rundfahrt.

Thomas zeigt sich beeindruckend von Buchmanns Leistung © SID

Buchmann belegt nach zehn von 21 Etappen den fünften Rang der Gesamtwertung. Sein Rückstand auf den französischen Spitzenreiter Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) beträgt 1:45 Minuten. Thomas (+1:12 Minuten) ist Zweiter vor seinem kolumbianischen Mannschaftskollegen Egan Bernal (+1:16).

Thomas, Kapitän beim Team Ineos, würdigte neben Buchmann auch dessen deutsche Equipe. "Die ganze Bora-hansgrohe-Mannschaft hat sich stark verbessert", sagte Thomas, der in den bevorstehenden Pyrenäen-Etappen mit einem Schlagabtausch im Kampf um das Gelbe Trikot rechnet: "Es wird sich in dieser Woche zeigen, wer wie viel drauf hat."

Buchmanns bisherige Auftritte blieben auch den weiteren deutschen Tour-Startern nicht verborgen. "Es freut mich richtig. Wenn wir jemanden haben, der unter die ersten Zehn fährt, wäre das fantastisch. Ich drücke ihm die Daumen", sagte Tour-Debütant Lennard Kämna. Für seinen Sunweb-Teamkollegen Nikias Arndt zählen auch die Zuschauer in Deutschland zu den Gewinnern: "Ich hoffe, dass es wieder mehr Fans in Deutschland zum Radsport bringt. Die Klassementfahrer werden den Fans einen spannenden Kampf bieten."