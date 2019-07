Tour de France wird umfangreich bei ARD und Eurosport übertragen

Brüssel (SID) - Die deutschen Radsportfans kommen bei der am Samstag beginnenden 106. Tour de France (6. bis 28. Juli) auch im Fernsehen auf ihre Kosten. Die ARD und Eurosport werden umfangreich vom wichtigsten Radrennen der Welt übertragen. Im Ersten werden laut ARD-Presseinformationen zur Frankreich-Rundfahrt alle Etappen bis auf die Schlussetappe nach Paris live zu sehen sein.

Die Tour de France wird auf Europsort und ZDF übertragen © SID

In der Regel werden mindestens 90 Minuten des Rennens direkt gezeigt, bis sich das Erste einschaltet, laufen die Übertragungen beim Sender ONE und im Livestream auf sportschau.de, die 21. Etappe ausschließlich dort. Im Ersten kommentiert Florian Naß mit Co-Kommentator Fabian Wegmann, auf ONE und im Livestream ist Florian Kurz mit Ex-Radprofi Paul Voss zu hören.

Eurosport zeigt alle Etappen in voller Länge live, was sich inklusive Vor- und Nachberichterstattung auf über 100 Live-Übertragungsstunden von der Großen Schleife summiert, wie der Sender mitteilte. Karsten Migels und Ex-Radprofi Jean-Claude Leclercq kommentieren das Geschehen.