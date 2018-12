Tour de Ski: DSV-Athleten enttäuschen - Ringwald beste Deutsche

Toblach (SID) - Die deutschen Langläufer haben zum Auftakt der 13. Tour de Ski enttäuscht. Im Freistil-Sprint zum Start des Klassikers in Toblach/Italien kam Olympia-Teilnehmerin Sandra Ringwald (Schonach) als beste Deutsche auf Rang 23, schied aber ebenso im Viertelfinale aus wie die frühere deutsche Sprint-Meisterin Laura Gimmler (Oberstdorf) auf Platz 28.

Neben Ringwald lief nur Laura Gimmler ins Viertelfinale © SID

Sprint-Spezialistin Ringwald hatte sich im Viertelfinale für den konkurrenzstärksten Lauf eingetragen und bekam dafür Lob von Teamchef Peter Schlickenrieder: "Das freut mich eigentlich, denn das ist die Risikofreude, die wir einfordern", sagte der 48-Jährige im ZDF. Ringwald (2:39,38 Minuten) war den Topläuferinnen auf der 1,3 km kurzen Strecke als Viertelfinal-Fünfte jedoch nicht gewachsen. Im Finale dominierte Stina Nilsson (Schweden), die sich in 2:36,10 Minuten den Auftaktsieg sicherte.

In der Herren-Konkurrenz holte Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen) bei seinem Tour-Debüt in 2:17,99 Minuten den Tagessieg. Die zehn deutschen Männer hatten bereits in der Vorausscheidung geschlossen die Viertelfinalrennen verpasst. Max Olex (Partenkirchen) musste sich als bester Deutscher mit Platz 42 zufriedengeben.

Nach dem Sprint in Toblach finden am Sonntag an gleicher Stelle die Einzel im freien Stil über 15 km (Männer) und 10 km (Frauen) statt. Am Neujahrstag folgt der Sprint in Val Müstair/Schweiz, bevor der dritte Tour-Stopp in Oberstdorf (2. und 3. Januar) auf dem Programm steht. Das Finale findet am 5. und 6. Januar im italienischen Val di Fiemme statt.