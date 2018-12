Tour de Ski: DSV-Athleten enttäuschen in der Qualifikation

Toblach (SID) - Die deutschen Langläufer sind schwach in die 13. Auflage der Tour de Ski gestartet. In Sandra Ringwald (Schonach) und Laura Gimmler (Oberstdorf) erreichten nur zwei von sieben deutschen Starterinnen beim Auftakt-Sprint im italienischen Toblach das Viertelfinale. Für alle zehn deutschen Herren war bereits nach der Qualifikation Schluss.

Neben Ringwald lief nur Laura Gimmler ins Viertelfinale © SID

Olympia-Starterin Ringwald kam als beste Deutsche auf Rang 18 mit 4,05 Sekunden hinter der Tagesbesten Sadie Bjornsen (USA/2:35,95 Minuten) ins Ziel. Die frühere deutsche Sprint-Meisterin Gimmler (+6,20 Sekunden) schaffte als 27. den Sprung unter die besten 30. Vorjahressiegerin Heidi Weng (Norwegen/+8,57 Sekunden) verpasste als 42. den Finaleinzug.

Bei den Herren sendete der norwegische Langlauf-Star Johannes Hösflot Kläbo als Bester (2:16,86 Minuten) schon in der Qualifikation ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz. Bester Deutscher war Max Olex (Partenkirchen/+6,71 Sekunden) auf Platz 42. Die übrigen neun deutschen Männer verpassten die nächste Runde ebenfalls deutlich wie Vorjahressieger Dario Cologna (Schweiz/+7,46 Sekunden) als 54.

Auf den Sprint in Toblach folgen am Sonntag an gleicher Stelle die Einzel im freien Stil über 15 km (Männer) und 10 km (Frauen). Am Neujahrstag folgt der Sprint in Val Müstair/Schweiz, bevor es weiter geht zum dritten Tour-Stopp nach Oberstdorf (2. und 3. Januar) geht. Das Finale steigt am 5. und 6. Januar im italienischen Val di Fiemme.