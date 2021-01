Tour de Ski: Hennig verpasst erneute Top-10-Platzierung - Männer-Quartett unter Besten 15

Köln (SID) - Katharina Hennig hat auf der 4. Etappe der Tour de Ski im italienischen Toblach nach ihren starken Ergebnissen der vergangenen Tage eine erneute Top-10-Platzierung knapp verpasst. Die Skilangläuferin aus Oberwiesenthal wurde über zehn Kilometer im freien Stil 13. und liegt dadurch in der Gesamtwertung auf dem neunten Platz. Bei den Männern überzeugte ein DSV-Quartett.

Katharina Hennig verpasst die Top-10 © SID

Als bester Deutscher belegte Janosch Brugger (Schluchsee) den zehnten Platz über die 15 Kilometer im freien Stil, 43,9 Sekunden fehlten ihm zum Sieger und Gesamtführenden Alexander Bolschunow (32:49,6 Minuten/Russland). Florian Notz (+45,2 Sekunden/Römerstein) wurde Elfter, gefolgt von Jonas Dobler (+49,7/Traunstein) und Lucas Bögl (+50,1/Gaißach).

Hennig, die von Startplatz 28 ins Rennen gegangen war, kam mit 1:06,5 Minuten Rückstand auf Etappensiegerin Jessie Diggins (25:14,5) ins Ziel, die dadurch ihre Gesamtführung untermauerte. Die Amerikanerin setzte sich vor ihrer Teamkollegin Rosie Brennan (+14,8 Sekunden) und der Schwedin Ebba Andersson (+22,2) durch. Von den weiteren deutschen Starterinnen schaffte es keine unter die Top 30.

Hennig hatte nach ihrem fünften Platz im Massenstart und einem starken Verfolgungsrennen den Sprung unter die Top 10 in der Gesamtwertung geschafft. Bögl verbesserte sich nach dem starken Rennen am Dienstag vom 17. auf den 13. Platz in der Gesamtwertung der Männer, auch Notz (22.) und Dobler (24.) machten einen großen Sprung nach vorne.

Am Mittwoch (13.30 Uhr) steht für die Frauen die Verfolgung über zehn Kilometer, für die Männer über 13,2 statt der üblichen 15 Kilometer (14.40 Uhr) in Toblach an. Wegen eines technischen Problems, das zum Ausfall mehrerer Kameras führte, wurde die Strecke verkürzt. Von Toblach geht es weiter nach Val di Fiemme (Italien), wo die Tour am Sonntag endet.