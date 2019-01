Tour de Ski: Östberg nach Triumph im Massenstart vor Gesamtsieg

Val di Fiemme (SID) - Staffel-Olympiasiegerin Ingvild Flugstad Östberg (Norwegen) hat gute Aussichten auf ihren ersten Gesamtsieg bei der Tour de Ski. Im Massenstartrennen über 10 km klassisch im italienischen Val di Fiemme feierte die Vorjahreszweite (29:34,4 Minuten) am Samstag vor den Russinnen Natalia Neprjajewa (+10,0 Sekunden) und Anastasia Sedowa (+10,8) den dritten Etappensieg in Serie.

Ingvild Östberg steht vor dem Gesamtsieg der Tour de Ski © SID

Östberg startet demnach als Erste in die Bergverfolgung am Sonntag (13.00 Uhr) hinauf zur Alpe Cermis. Zwar gilt die 28-Jährige nicht als stärkste Läuferin am Berg, in der Gesamtwertung liegt sie aber bereits 53 Sekunden vor Neprjajewa. Vorjahressiegerin Heidi Weng (Norwegen/+1:10,0 Minuten) kämpfte über 10 km um eine gute Ausgangsposition für das Finale, kam im Massenstart aber nur als sechste von 30 verbliebenen Läuferinnen ins Ziel.

Aus deutscher Sicht verpasste Pia Fink (Bremelau) nach guter Leistung auf Rang 16 die Top 15 und damit die Teil-Norm für die nordische WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März). Von den deutschen Frauen haben bislang nur Katharina Hennig (Oberwiesenthal) und Sandra Ringwald (Schonach) ihr Ticket für den Saisonhöhepunkt sicher.

Von den ursprünglich sieben in die Tour gestarteten deutschen Athletinnen ist nur noch Fink übrig geblieben. Alle anderen sparen Kräfte für anstehende Aufgaben des Weltcup-Winters oder konzentrieren sich schon auf den Saisonhöhepunkt.