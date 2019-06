Tour de Suisse: Bernal siegt auf dem Gotthardpass

Andermatt (SID) - Der kolumbianische Radprofi Egan Bernal vom Team Ineos hat die Königsetappe der Tour de Suisse gewonnen und gut zwei Wochen vor dem Start der Tour de France ein Ausrufezeichen gesetzt. Der 22 Jahre alte Kolumbianer setzte sich nach 216,6 km in 2090 Metern Höhe auf dem Gotthardpass mit 23 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Domenico Pozzovivo durch und baute damit auch seine Führung im Gesamtklassement aus.

Steht an der Spitze des Gesamtklassements: Egan Bernal © SID

Bernal ist nach der schweren Verletzung seines Kapitäns Chris Froome und der unsicheren Situation von Tour-Titelverteidiger Geraint Thomas, der die Tour de Suisse nach einem schweren Sturz aufgeben musste, der wohl aussichtsreichste Fahrer seines Teams für die Tour, die Ineos unter dem alten Namen Sky sechsmal in sieben Jahren gewinnen konnte. Eine starke Leistung zeigte am Freitag in der Schweiz Sunweb-Profi Lennard Kämna aus Wedel, der mit 1:03 Rückstand auf Platz neun ins Ziel kam.

Die Tour de Suisse, die am Wochenende mit einer Bergetappe sowie einem Zeitfahren rund um Goms beschlossen wird, ist neben der am vergangenen Sonntag beendeten Dauphine die traditionelle Generalprobe für die Tour de France. Deutsche Gesamtsieger in der Schweiz waren Hennes Junkermann (1959/1962) und Jan Ullrich (2004). Ein zweiter Triumph (2006) wurde Ullrich nachträglich aberkannt.