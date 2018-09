Tour of Britain: Greipel siegt vor Nachfolger Ewan

Newport (SID) - Der deutsche Sprintstar Andre Greipel hat die erste Etappe der Tour of Britain der Radprofis gewonnen. Der 36 Jahre alte Rostocker vom Team Lotto-Soudal setzte sich nach 175 km zwischen Pembray und Newport in Wales im Massenspurt vor dem Australier Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) und dem Kolumbianer Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) durch.

Greipel gewann die erste Etappe der Tour of Britain © SID

Das Pikante an Greipels siebtem Saisonerfolg: Beim Lotto-Team hat der Routinier keinen neuen Vertrag für das kommende Jahr erhalten, sein Nachfolger in der belgischen Mannschaft wird der in Newport unterlegenen Ewan. Greipel wird seine Karriere im französischen Team Fortuneo-Samsic fortsetzen.

Die britischen Topstars Geraint Thomas (77.), Sieger der Tour de France 2018, und Chris Froome (64.) hatten zum Auftakt ihres Heimspiels keine Siegchance.