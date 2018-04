"Touristen-Polizei" für Fußball-WM geplant

Moskau (SID) - Russlands Regierung plant für die Fußball-WM (14. Juni bis 15. Juli) die Aufstellung einer "Touristen-Polizei" in allen elf WM-Spielorten. Eine entsprechende Initiative zur Rekrutierung zusätzlicher Sicherheitskräfte sowohl mit Waffen- als auch Kenntnissen in verschiedenen Fremdsprachen stellte Innenminister Wladimir Kolokolzew am Montag in Moskau vor.

Neuer Plan für die Sicherheit der Fußballfans © SID

Momentan werden noch entsprechende Kandidaten gesucht. "Wenn notwendig, wird das Personal noch zusätzliche Trainings- und Lerneinheiten absolvieren", sagte Polizeisprecherin Irina Wolk.