Tournee-Auftakt in Oberstdorf mit 2500 Zuschauern geplant

Oberstdorf (SID) - Der Auftakt der 69. Vierschanzentournee in Oberstdorf soll vor 2500 Zuschauern stattfinden. Das teilten die Organisatoren des für den 30. Dezember geplanten Skisprung-Highlights am Freitag mit. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, angeboten werden ausschließlich Sitzplätze. Sämtliche Tickets sind personalisiert.

Auftakt bei der Vierschanzentournee vor 2500 Zuschauern © SID

"Die derzeitigen Planungen gehen von einer Veranstaltung mit Zuschauern aus", teilten die Organisatoren in Oberstdorf mit, wo Ende Februar 2021 auch die nordischen Ski-Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Im vergangenen Winter hatten 25.000 Zuschauer den Tournee-Auftakt am Schattenberg verfolgt, schon zur Qualifikation waren 15.500 Fans gekommen.