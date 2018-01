Tournee: Weltcup-Kader fährt nach Innsbruck, Wank nach Hause

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Die deutschen Skispringer gehen mit dem gewohnten Weltcup-Aufgebot um Richard Freitag (Aue) in die beiden abschließenden Springen der 66. Vierschanzentournee am Donnerstag in Innsbruck und am Samstag in Bischofshofen. Neben dem Tournee-Zweitplatzierten Freitag berief Bundestrainer Werner Schuster Andreas Wellinger (Ruhpolding), Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden) und Constantin Schmid (Oberaudorf) in seinen reduzierten Kader.

Werner Schuster lässt sein Weltcup-Team zusammen © SID

"Ich mache es ein bisschen unpopulär: Ich lasse das Team zusammen", sagte Schuster: "Ich weiß, Pius Paschke ist nicht gut gesprungen, aber David Siegel hat heute den 28. Platz gemacht, das reicht noch nicht aus. Die anderen Sechs waren eh klar."

Schuster musste nach den beiden Springen in Deutschland sein Aufgebot von 13 Springern (inklusive sechs Startern der "nationalen Gruppe") auf sieben reduzieren. Durch das Raster fiel auch Team-Olympiasieger Andreas Wank (Hinterzarten), der nach Verletzungsproblem noch nicht in alter Form springt und mit den Plätzen 33 sowie 32 bei der Tournee nicht überzeugen konnte.