Traber im Finale über 110 m Hürden

Berlin (SID) - Der deutsche Meister Gregor Traber (Tübingen) hat bei der Heim-EM in Berlin das Finale über 110 m Hürden am Freitagabend erreicht. Der 25-Jährige kam in seinem Halbfinale in starken 13,26 Sekunden als Zweiter ins Ziel.

Gregor Traber erreicht Halbfinale © SID

Ausgeschieden sind dagegen Alexander John (Leipzig), der in seinem Lauf in eine Hürde trat, und Erik Balnuweit. Dem Wattenscheider reichten 13,59 nicht für den Endlauf.

Topfavorit und Ex-Weltmeister Sergej Schubenkow zog in 13,24 ebenfalls ins Finale ein. Der neutrale Athlet, in dieser Saison unangefochten Nummer eins der Welt, peilt seinen dritten EM-Titel an. Schnellster war der Olympiazweite Orlando Ortega (Spanien) in 13,21.