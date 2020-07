Trabzonspor zum neunten Mal türkischer Pokalsieger

Köln (SID) - Trabzonspor hat zum neunten Mal den türkischen Fußballpokal gewonnen. Der Vizemeister der abgelaufenen Saison in der Süper Lig besiegte am Mittwoch im Finale in Istanbul vor leeren Rängen den Underdog Alanyaspor mit 2:0 (1:0). Die Treffer erzielten Abdülkadir Ömür (25.) und Alexander Sörloth (90.+10)

Ugurcan Cakir blieb im Pokalfinale ohne Gegentor © SID

Alanya stand erstmals im Endspiel, der Klub aus dem Badeort hatte im Halbfinale Antalyaspor mit Rio-Weltmeister Lukas Podolski das Nachsehen gegeben.