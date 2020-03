Trainer Fischer fordert "eklige" Unioner im Geisterspiel gegen Bayern München

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Union Berlin will die besonderen Herausforderungen im Geisterspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayern München mit gewohnten Tugenden meistern. "Wir müssen unser Gesicht zeigen, sie nerven und mehr als eklig sein", sagte Trainer Urs Fischer am Donnerstag: "Sie sind zur Zeit die beste Mannschaft in Deutschland. Es braucht sehr viel Mut unter speziellen Bedingungen."

Urs Fischer fordert eine kampfstarke Leistung © SID

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet auch das Spiel im Stadion An der Alten Försterei unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. "Es ist für alle eine neue Erfahrung", sagte Fischer: "Ich weiß nicht, ob ich das schon einmal erlebt habe."

Präsident Dirk Zingler appellierte derweil an die Fans, nicht zum Stadion anzureisen. "Wir bitten die Unioner, sich nicht auf dem Weg zum Stadion zu machen", sagte er. Angesprochen auf die finanziellen Folgen der Krise verwies Zingler auf Vertragspartner und Mitarbeiter.

"Es gibt viele Menschen, die vom Fußball leben. Wenn wir diesen Menschen die Beschäftigung nicht mehr geben können, dann ist das eine dramatische Lage", sagte er. Der Klub werde die wirtschaftliche Belastung aushalten, "aber wir können leicht reden". Es gebe keine Sportart, die mehr Mittel habe, um mit dieser Krise umzugehen: "Der emotionale Verlust ist um ein vielfaches höher." Fußball ohne Menschen wolle keiner.