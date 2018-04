Trainer Krupp verlässt die Eisbären Berlin und wechselt nach Prag

Berlin (SID) - Uwe Krupp verlässt den deutschen Eishockey-Vizemeister Eisbären Berlin und wird neuer Trainer bei HC Sparta Prag. Der frühere deutsche Nationalcoach unterschrieb beim tschechischen Erstligisten einen Zweijahresvertrag.

Die Eisbären trennen sich von Trainer Uwe Krupp © SID

"Ich bin glücklich, dass wir eine solche Persönlichkeit für unseren Klub gewinnen konnten", erklärte Petr Briza, früherer Torwart und heutiger Klub-Chef in Prag. In der letzten Saison war der Klub unter Trainer Frantisek Vyborny in die unteren Tabellengefilde der ersten Liga abgerutscht.

"Es ist eine große Ehre für mich, Sparta-Trainer zu sein. Ich kenne die lange Geschichte des Klubs und die kulturelle Bedeutung, die das Eishockey in Tschechien und in der früheren Tschechoslowakei hat", sagte Krupp.

Zuvor hatte sich der 52-Jährige nicht ganz freiwillig von den Eisbären getrennt. Wenige Tage nach dem verlorenen Play-off-Finale gegen Red Bull München gab der Klub die Entscheidung am Wochenende bekannt. Krupps Vertrag lief nach dreieinhalb Jahren aus.

"Es ist immer eine traurige Sache. Ich habe gerne in Berlin gearbeitet, hätte auch gerne weitergemacht. Doch am Ende ist es ein Geschäft, und ich gehe nicht im Groll", sagte Krupp am Sonntagmorgen dem SID.

Unter der Leitung von des ehemaligen Nationaltrainers wurden die Eisbären in dieser Saison DEL-Vizemeister, erreichten einmal das Halbfinale der DEL-Play-offs (2017) und beendeten die DEL-Hauptrunde zweimal auf Rang zwei (2016 und 2018) mit direkter Qualifikation für die Champions Hockey League.

Der gebürtige Kölner, der in seiner aktiven Zeit als Spieler als erster deutscher Profi den Stanley Cup gewann, hatte bereits die Kölner Haie zweimal ins DEL-Finale geführt. Sowohl 2013 gegen Berlin als auch 2014 gegen Ingolstadt ging Krupp aber wie in diesem Jahr leer aus. Mit der Nationalmannschaft erreichte er bei der Heim-WM 2010 das Halbfinale.