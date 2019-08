Trainer Sarri fehlt Juventus gegen Parma und Neapel

Köln (SID) - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin muss in den beiden ersten Serie-A-Spielen der neuen Saison ohne Trainer Maurizio Sarri auskommen. Der 60-Jährige soll sich nach Klubangaben vor der Rückkehr auf die Bank vollständig von seiner Lungenentzündung erholen. Das gab Juve am Donnerstag bekannt.

Juve-Trainer Maurizio Sarri soll sich erholen © SID

Der Italiener, seit Juni Trainer der deutschen Profis Sami Khedira und Emre Can, fehlt in der Serie A am Samstag (18.00 Uhr) im Gastspiel in Parma und am 31. August beim Heimauftakt gegen seinen früheren Klub Neapel. Sarri war von Europa-League-Sieger FC Chelsea zum Klub um Superstar Cristiano Ronaldo gewechselt.