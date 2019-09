Trainerdiplom für Italiens Fußball-Ikone Rivera mit 76

Rom (SID) - Trainerdiplom im hohen Alter: 1969 wurde er als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet, nun ist Italiens Fußball-Ikone Gianni Rivera als 76-Jähriger zum Proficoach aufgerückt. Der 60-malige Nationalspieler, der 1970 Vizeweltmeister mit Italien in Mexiko geworden war, beendete mit Erfolg die Ausbildung zum Fußballlehrer. Damit könnte er ab sofort jeden Profi-Klub der Welt trainieren.

Machte mit 76 seine Trainerausbildung: Gianni Rivera © SID

"Rivera war ein perfekter Schüler. Obwohl er Fußballgeschichte geschrieben hat, hat er mit großer Demut wieder als Schüler angefangen. Er hat keine Stunde Unterricht verpasst. Er war der erfahrenste Schüler in seinem Kurs", wurde Renzo Ulivieri, der Präsident der italienischen Trainervereinigung, in der Gazzetta dello Sport zitiert. Der ehemalige Mittelfeldstar Rivera, der mit dem AC Mailand unter anderem dreimal Meister geworden war, will allerdings keine Karriere als Coach mehr beginnen.

Er habe den Kurs nur deshalb besucht, um sich fortzubilden, so Rivera. Der Ex-Nationalspieler hatte bei der Trainerausbildung prominente Kollegen auf seiner Seite, darunter den Weltmeister von 2006, Mauro Camoranesi.