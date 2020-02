Trainerwechsel beim FC Turin: Moreno Longo neuer Coach

Köln (SID) - Beim italienischen Fußball-Erstligisten FC Turin kommt es zu einem Trainerwechsel: Coach Walter Mazzarri einigte sich mit dem Klub auf die Auflösung seines ursprünglich bis Ende Juni laufenden Vertrages, teilte der Verein auf seiner Homepage mit.

Moreno Longo übernimmt das Traineramt beim FC Turin © SID

Ersetzt wird der toskanische Coach durch Moreno Longo, der Frosinone Calcio in der Saison 2018/19 in der Serie A geführt hatte. Mazzarri, Ex-Cheftrainer des englischen Premier-League-Clubs FC Watford, saß seit Januar 2018 auf der Trainerbank der Turiner. Torino zog die Konsequenzen aus der 0:4-Pleite bei US Lecce am vergangenen Sonntag.