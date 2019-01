Training in Kitzbühel: Reichelt der Schnellste, Ferstl auf Rang 13

Kitzbühel (SID) - Der verletzte Vorjahressieger Thomas Dreßen ist beim Ski-Weltcup in Kitzbühel nur als Zuschauer dabei, seine gesunden Mannschaftskollegen machen für die Abfahrt auf der Streif am Samstag (11.30 Uhr/Eurosport/ZDF) immerhin Hoffnung auf respektable Ergebnisse. Bester im Abschlusstraining am Donnerstag war Josef Ferstl (Hammer), der mit 1,70 Sekunden Rückstand auf den Tagesbesten Hannes Reichelt (Österreich) auf Rang 13 ins Ziel kam. Am Freitag (11.30 Uhr) findet am Hahnenkamm zunächst ein Super-G statt.

Reichelt überzeugt beim Abschlusstraining © SID

Hinter Routinier Reichelt, Abfahrtssieger in Kitzbühel 2014, landete bei schwierigen Pistenbedingungen überraschend der Italiener Matteo Marsaglia mit der hohen Startnummer 51. Dem drittplatzierten Mitfavoriten Dominik Paris folgte auf Rang vier ebenso unerwartet der Österreicher Daniel Danklmaier mit Startnummer 41 - er hatte allerdings bereits im ersten Trainingslauf am Dienstag Rang drei belegt. Dominik Schwaiger (Königssee) zeigte mit einer Fahrt auf Rang 23 eine ansprechende Leistung.

Nicht am Start waren am Donnerstag die Norweger Aksel Lund Svindal und Kjetil Jansrud. Olympiasieger Svindal ließ sich wegen seiner anhaltenden Kniebeschwerden in Innsbruck untersuchen, will aber am Samstag ein letztes Mal versuchen, die Abfahrt auf der Streif zu gewinnen. Jansrud hatte sich beim Training am Dienstag Brüche an der linken Hand zugezogen. Der Olympiazweite hat die Hoffnung auf einen Start bei der WM in Are/Schweden (5. bis 17. Februar) aber noch nicht aufgegeben.