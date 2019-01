Training mit Vollkontakt - LeBron James kommt Rückkehr näher

Los Angeles (SID) - Gute Nachrichten für die Los Angeles Lakers: Superstar LeBron James steht in der Basketball-Profiliga NBA nach einer mehr als vierwöchigen Verletzungspause vor der Rückkehr. Der 34-Jährige absolvierte am Samstag erstmals in diesem Jahr wieder ein Training mit Vollkontakt, wird aber am Sonntag gegen die Phoenix Suns erneut nicht zum Einsatz kommen.

LeBron James macht Fortschritte © SID

James, der Weihnachten eine Leistenverletzung erlitten hatte, verpasst damit das 16. Spiel in Folge. Wann der dreimalige NBA-Champion wieder spielen wird, ließen die Lakers noch offen. "Er konnte alles mitmachen, es war gut, das zu sehen", sagte Trainer Luke Walton: "Er spielt immer noch gut Basketball, falls da irgendjemand dran gezweifelt haben sollte."

Ohne James haben die Lakers zehn von 15 Spielen verloren. Die Kalifornier sind im Westen nur noch Neunter und damit außerhalb der Play-off-Plätze. Die nächste Chance auf das Comeback von "King" James gibt es am Dienstag im Heimspiel gegen die Philadelphia 76ers.