Trainingsauftakt an der Alten Försterei - Union Berlin startet ins Abenteuer Bundesliga

Berlin (SID) - Mit neuen Gesichtern und großer Vorfreude hat Union Berlin die Vorbereitung auf die Premierensaison in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Trainer Urs Fischer begrüßte am Samstagvormittag 26 Spieler bei bestem Sommerwetter zu einer rund 90-minütigen Trainingseinheit. Dabei präsentierten sich erstmals auch sieben der bislang acht Neuzugänge. Einzig der dänische Angreifer Marcus Ingvartsen fehlte aufgrund seines Einsatzes bei der U21-EM.

Hofft mit Union auf den Aufstieg: Trainer Urs Fischer © SID

"Es ist gut angelaufen, alle hatten ihren Spaß", sagte Fischer, der seinen Spielern ein gutes Zeugnis für die Sommerpause ausstellte: "Sie kamen sehr fit aus den Ferien zurück. Das zeigen die Resultate der Tests. Die Grundlage ist da. Das heißt, du hast mehr Zeit, taktische Dinge ins Training einzubauen."

Zu den Neuen zählte Angreifer Anthony Ujah, der vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 zu den Köpenickern gewechselt war und mit Toren zum Klassenerhalt beitragen soll. "Es war ein guter Tag. Ich bin gut von der Mannschaft aufgenommen worden. Die erste Einheit hat Spaß gemacht", sagte Ujah. Der wohl prominenteste Neuzugang der Berliner kenne die Erwartung an seine Person, "aber Druck habe ich nicht. Ich werde hart arbeiten."

Union hatte sich in der Relegation gegen den VfB Stuttgart durchgesetzt und war dadurch erstmals in die Bundesliga aufgestiegen. Die Bilder der Aufstiegsfeiern seien "immer noch präsent", sagte Fischer, der "tolle Ferien" an der Westküste der USA verbrachte: "Ich konnte Zeit mit der Familie genießen. Aber das ist jetzt vorbei, es geht wieder los. Ich freue mich darauf."

Union reist am Sonntag zu einem Kurztrainingslager nach Bad Saarow. Für die Saisoneröffnung am 6. Juli steigt ein Testspiel im Stadion an der Alten Försterei gegen Bröndby IF, zwei Tage später fliegt das Team ins Trainingslager nach Österreich.

Zum Saisonauftakt in der Bundesliga empfängt Union Pokalfinalist RB Leipzig. "Es ist ein sehr, sehr starker Gegner. Aber es ist egal, gegen wir spielen. Es gibt keinen einfachen Gegner", sagte Kapitän Christopher Trimmel.