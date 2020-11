Trainingsbestzeit für Hamilton - Vettel zurück im Formel-1-Mittelfeld

Sakhir (SID) - Der Rekordweltmeister setzt in der Formel 1 weiter die Maßstäbe: Zwei Wochen nach dem Gewinn seines siebten Titels hat sich Lewis Hamilton (England) im freien Training zum Großen Preis von Bahrain souverän die Tagesbestzeit gesichert. Der Mercedes-Pilot verwies in 1:28,971 Minuten den Niederländer Max Verstappen (Red Bull/+0,347 Sekunden) und seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas (+0,365) klar auf die Plätze.

Lewis Hamilton mit Bestzeit im Training © SID

Ferrari und Sebastian Vettel fanden sich nach dem Fingerzeig von Istanbul hingegen im Mittelfeld wieder. Bahrain-Rekordsieger Vettel, in der Türkei als Dritter erstmals in diesem Jahr auf dem Podium, belegte in der Tagesabrechnung Rang 13 mit 1,139 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Ein heftiger Crash des Thailänders Alex Albon, der bei Red Bull auf dem Prüfstand steht, sorgte für eine mehrminütige Unterbrechung der zweiten Einheit unter Flutlicht. Kaum war die Strecke freigegeben, sorgte ein Hund auf dem Kurs von Sakhir für die nächste Pause.

Das Rennen (Sonntag, 15.10 Uhr MEZ) findet ebenso wie das Qualifying am Samstag (15.00/jeweils RTL und Sky) nach Einbruch der Dunkelheit und damit unter vergleichbaren äußeren Bedingungen statt.

Die Fahrer testeten allesamt für einige Runden den Reifentyp, der 2021 zum Einsatz kommen wird - und fluchten teilweise erheblich über stark abbauende Pneus und wenig Haftung.