Trainingscamps der NFL-Teams sollen pünktlich am 28. Juli starten

New York (SID) - In der Football-Profiliga NFL soll trotz anhaltender Coronakrise planmäßig ab dem 28. Juli die heiße Phase der Saisonvorbereitung starten. Wie Liga-Vizepräsident Jeff Pash am Donnerstagabend in einer Medienrunde bestätigte, dürfen die Teams ab diesem Termin mit ihren Trainingscamps beginnen. Rookies und andere ausgewählte Spieler können mit einer Sondergenehmigung sogar noch etwas früher erste Übungseinheiten absolvieren.

Pash kündigt regulären Start der Trainingscamps an © SID

Das für den 6. August angesetzte Hall-of-Fame-Game zwischen den Dallas Cowboys und den Pittsburgh Steelers wurde dagegen auf 2021 verschoben. Zudem laufen Diskussionen über eine Verkürzung der Preseason.

Derzeit hat die NFL weiter einen planmäßigen Saisonstart unter strengen Hygienevorkehrungen und Sicherheitsprotokollen am 10. September im Visier. Die Spiele sollen ganz normal in den Heimstadien der einzelnen Teams stattfinden, die zugelassene Zuschauerzahl soll gemäß dem Portal "The Athletic" je nach Vorschrift von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren.