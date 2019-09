Trainingsschock beim HSV: Wadenbeinbruch bei Gyamerah

Hamburg (SID) - Trainingsschock beim Hamburger SV: Rechtsverteidiger Jan Gyamerah hat sich am Mittwoch ohne Fremdeinwirkung einen Bruch des linken Wadenbeins zugezogen. Der 24-Jährige sollte noch am Abend operiert werden.

Jan Gyamerah hat sich schwer verletzt © SID

"Es tut uns unglaublich leid für Jan, der sich menschlich und spielerisch großartig bei uns integriert hat und nach kurzer Zeit ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft wurde", sagte Sportvorstand Jonas Boldt: "Wir werden alles dafür tun, um ihn in der schweren Reha-Phase bestmöglich zu unterstützen."

Gyamerah war umgeknickt und anschließend von einem Rettungswagen abtransportiert worden. Der HSV hatte kurz danach bereits mitgeteilt, dass der Neuzugang eine schwere Verletzung erlitten habe. Trainer Dieter Hecking beendete das Training kurz nach dem Vorfall.

Gyamerah war im Sommer vom VfL Bochum an die Elbe gewechselt und zählt zur Stammelf Heckings. Der HSV tritt am kommenden Montag zum Stadtderby beim FC St. Pauli an.