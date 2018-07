Trampolin-WM 2021 in Baku

Lausanne (SID) - Die Weltmeisterschaften im Trampolinturnen werden 2021 in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku stattfinden. Dies gab der Turn-Weltverband FIG am Donnerstag bekannt. Schauplatz der Titelkämpfe ist die Milli-Arena, in der bereits bei den European Games 2015 die Turn-Wettbewerbe ausgetragen wurden.