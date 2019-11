Trampolin-WM in Tokio: Adam und Pfleiderer erreichen Halbfinale

Tokio (SID) - Die beiden Stuttgarter Leonie Adam und Matthias Pfleiderer haben bei den Trampolin-Weltmeisterschaften in Tokio nach dem Pflicht-Wettbewerb das Halbfinale am Samstag (07.00 Uhr MEZ) erreicht und die Chance auf ein Olympiaticket gewahrt. Die 26 Jahre alte Adam belegte in der Qualifikation den elften Platz, ihr Vereinskollege kam auf Rang 24.

Leonie Adam und Matthias Pfleiderer stehen im Halbfinale © SID

Ausgeschieden sind hingegen Aileen Rösler (ebenfalls Stuttgart) als 28., Fabian Vogel aus Bad Kreuznach als 41. sowie Lars Fritzsche aus Salzgitter als 93. Mit einem weiteren Vorrücken ins Medaillenfinale am Sonntag (07.30 Uhr MEZ) würden Adam und Pfleiderer jeweils einen Olympiastartplatz für Deutschland sichern.