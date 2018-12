Transgender-Boxer gewinnt bei seinem Profidebüt

Indio (SID) - In den USA ist erstmals ein Transgender-Boxer für einen Profikampf in den Ring gestiegen. Der 33-jährige Patricio Manuel (USA) feierte am Samstag im kalifornischen Indio ein gelungenes Debüt und besiegte den Mexikaner Hugo Aguilar (33) in der Superfedergewicht-Klasse nach Punkten.

Patricio Manuel gewann seinen ersten Profikampf © SID

"Ich würde nichts an dem ändern, was ich tun musste, um das zu erreichen", sagte Manuel der Zeitung Los Angeles Times: "Es hat sich gelohnt, weil ich nun professioneller Boxer bin."

Manuel hatte als Frau die Box-Karriere gestartet und versuchte, sich für die Olympischen Spiele 2012 in London zu qualifizieren. Eine Schulterverletzung durchkreuzte aber ihre Pläne. Daraufhin begann Manuel mit der Geschlechtsumwandlung und unterzog sich einer Hormonbehandlung sowie chirurgischen Eingriffen. Er musste jedoch bis 2016 warten, um als Mann eine Lizenz als Profiboxer zu erhalten.

Sein erster Gegner, Aguilar, zeigte vor dem Kampf Anerkennung: "Ich habe sehr viel Respekt für das, was er getan hat. Es ändert nichts für mich: Wenn wir im Ring stehen, wollen beide den Sieg."