Trapp will bei Inter auf Sieg spielen: "Alles andere wäre fatal"

Mailand (SID) - Nationaltorwart Kevin Trapp will mit Eintracht Frankfurt im Europa-League-Achtelfinale bei Inter Mailand nicht auf ein Weiterkommen durch die Auswärtstor-Regelung spekulieren. "Ich glaube schon, dass wir auf Sieg spielen sollten, weil es das ist, was wir können", sagte der 28-Jährige, angesprochen auf die Taktik nach dem 0:0 im Hinspiel: "Alles andere wäre fatal."

Strafe: Kevin Trapp wird zur Kasse gebeten © SID

Die Begegnung am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN und RTL) im San Siro sei für jeden Spieler ein besonderes Highlight. "Es ist morgen wie ein Champions-League-Spiel für uns. Inter ist immer noch eine große Mannschaft mit großen Spielern", sagte Trapp: "Das haben wir uns erarbeitet, das haben wir uns verdient. Was wir in dieser Saison gespielt haben, ist unfassbar."

An die Möglichkeit, dass die Eintracht erstmals seit 1995 wieder das Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs erreicht (damals im UEFA-Cup gegen Juventus Turin), glaubt Trapp fest. "Man muss die Chance nutzen, wenn man sie kriegt", sagte er: "Und das ist morgen eine Riesenchance für uns. Wenn wir uns dafür noch extra motivieren müssten, wüsste ich auch nicht mehr."