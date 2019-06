Trauer um Reyes: Schweigeminute vor Champions-League-Finale

Madrid (SID) - Dem überraschend verstorbenen ehemaligen spanischen Fußball-Nationalspieler Jose Antonio Reyes wird vor dem Champions-League-Finale zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool am Samstagabend mit einer Schweigeminute gedacht. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) wenige Stunden vor dem Anpfiff (21.00 Uhr/Sky und DAZN) mit.

Verstarb bei einem Autounfall: Jose Antonio Reyes © SID

Zuvor war bekannt geworden, dass Reyes am Samstag bei einem Autounfall in der Nähe seiner Heimatstadt Sevilla im Alter von 35 Jahren ums Leben gekommen war. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin drückte sein Mitgefühl aus: "Ich bin schockiert und traurig, dass sein Leben so tragisch verkürzt wurde."

Der ehemalige Flügelspieler hatte als einziger Spieler fünfmal die Europa League - zweimal mit Atletico Madrid (2010, 2012), dreimal mit dem FC Sevilla (2014, 2015, 2016) - gewonnen. Mit dem FC Arsenal stand er 2006 auch einmal im Finale der Königsklasse, scheiterte aber am FC Barcelona (1:2).