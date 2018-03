Trauer um dreimaligen Motorrad-Weltmeister Taveri

Zürich (SID) - Der dreimalige Motorrad-Weltmeister Luigi Taveri ist in seiner Schweizer Heimat im Alter von 88 Jahren gestorben. Taveri, 1962, 1964 und 1966 Champion in der 125er-Klasse, hatte Mitte Februar einen Schlaganfall erlitten und schlief am Donnerstag für immer ein.

Motorrad-Legende Luigi Taveri ist verstorben

"Luigi ist heute friedlich im Beisein der Familie gestorben", zitierte das Fachportal speedweek.com Taveris Tochter Blanca. Luigi Taveri holte in seiner Karriere insgesamt 30 Grand-Prix-Siege. Er war der erfolgreichste Motorrad-Pilot seines Landes, klammert man die Seitenwagen-WM aus.