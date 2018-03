Trauer um früheren MLB-Star "Rusty" Staub

West Palm Beach (SID) - Die Major League Baseball (MLB) trauert am Eröffnungstag der neuen Saison um den sechsmaligen Allstar Daniel "Rusty" Staub. Der US-Amerikaner starb am Donnerstag im Alter von 73 Jahren in Palm Beach/Florida nach multiplem Organversagen, das berichtet die Zeitung New York Daily News. Staub wurde wegen seiner roten Haare "Rusty" oder "Le Grand Orange" genannt.

Allstar Staub stirbt nach multiplem Organversagen © SID

Staub spielte ab 1961 für 23 Jahre und fünf verschiedene Klubs in der MLB: Die Houston Colt .45s, Montreal Expos, New York Mets, Detroit Tigers und die Texas Rangers. "Die Mets-Familie hat mit dem Tod von Daniel 'Rusty' Staub einen Verlust erlitten. Er wird von allen vermisst werden", teilten die Mets mit.