Trauerfall: US Open ohne Top-Tennistalent Anisimova

Köln (SID) - Das amerikanische Top-Tennistalent Amanda Anisimova verzichtet aufgrund eines Trauerfalls in der Familie auf seine Teilnahme bei den am Montag beginnenden US Open in Flushing Meadows (bis 8. September 2019). Am Montag bestätigte der Veranstalter den Tod ihres Vaters und langjährigen Trainers Konstantin Anisimov.

Wegen eines Trauerfalls verzichtet Anisimova auf US Open © SID

Anisimova hatte bei den diesjährigen French Open im Alter von nur 17 Jahren völlig überraschend das Halbfinale erreicht und ist auf Weltranglistenposition 24 die derzeit jüngste Spielerin in den Top 100.