Trauerfall in der Familie: BVB-Training ohne Sancho

Dortmund (SID) - Borussia Dortmund musste zwei Tage vor dem Revierderby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Schalke 04 im Training auf Jadon Sancho verzichten. Der englische Jung-Nationalspieler fehlte am Donnerstag aufgrund eines Trauerfalls in der Familie. Thomas Delaney, Jacob Bruun Larsen und Dan-Axel Zagadou absolvierten nur ein Programm im Kraftraum.

Der noch ungeschlagene BVB führt die Fußball-Bundesliga nach 13 Spielen mit sieben Punkte Vorsprung an, Schalke hat bereits 19 Zähler Rückstand. "Wir wollen das Spiel bestmöglich gestalten, gewinnen und unsere weiße Weste verteidigen", sagte Sportdirektor Michael Zorc.