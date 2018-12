Traumstart für Neuhaus: Bielefeld gewinnt in Kiel

Kiel (SID) - Arminia Bielefeld hat gleich im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Uwe Neuhaus die Sieglos-Serie gestoppt. Die Ostwestfalen gewannen am Freitag zum Hinrundenabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga 2:1 (1:0) bei Holstein Kiel. Für Bielefeld war es nach zehn Pflichtspielen ohne Sieg das erste Erfolgserlebnis. Neuhaus hatte erst am Montag das Traineramt vom entlassenen Luxemburger Jeff Saibene übernommen.

Uwe Neuhaus wird als Ingolstadt-Trainer gehandelt © SID

Fabian Klos (34.) und Julian Börner (81.) trafen zum vierten Saisonsieg der Arminia, die den Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 vorerst auf sieben Zähler ausbaute. Den letzten Sieg hatte Bielefeld Ende September in Darmstadt (2:1) gefeiert. Für die Gastgeber traf U21-Nationalspieler Janni Serra (73.). Kiel verpasste durch die erste Niederlage nach sieben Spielen den Sprung auf Rang drei.

Andreas Voglsammer (45.) scheiterte kurz vor der Pause freistehend am Kieler Torwart Kenneth Kronholm. In einem sehenswerten zweiten Durchgang drückte Kiel, vergab aber durch Johannes van den Bergh (47.) mit einem Pfostenschuss und Lee Jae-Sung (53.) gute Chancen. Auf der Gegenseite verpassten Keanu Staude (55.) und Klos (58.) die mögliche Vorentscheidung für die Arminia.