Treffen zwischen Putin und Bach - Weiterer Dialog angedacht

Moskau (SID) - Russlands Staatspräsident Wladimir Putin und IOC-Präsident Thomas Bach haben sich bei ihrem Treffen in Moskau für einen weiteren Dialog ausgesprochen, um das durch den Staatsdoping-Skandal in Verruf geratene Land "vollständig in die internationale Sportgemeinschaft zurückzubringen". Das teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Sonntag mit. Putin und Bach hatten sich im Vorfeld des Endspiels der Fußball-WM zwischen Frankreich und Kroatien (4:2) getroffen.

Dopingskandal: Putin und Bach wollen im Dialog bleiben © SID

Bach betonte zudem, dass im Interesse der sauberen russischen Athleten und aller Athleten weltweit die Wiederaufnahme der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA in die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA von höchster Wichtigkeit sei.

Die RUSADA war im November 2015 wegen massiver Verstöße gegen die Anti-Doping-Richtlinien von der WADA als "non-compliant" (nicht regelkonform) eingestuft worden. Als Voraussetzung für eine Wiederaufnahme fordert die WADA unter anderem die öffentliche Anerkennung des McLaren-Reports sowie den Zugang zu weiteren Dopingproben im Moskauer Labor.