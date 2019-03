Treffsicherste Ausländer: Lewandowski übernimmt alleinige Führung

München (SID) - Der polnische Fußball-Nationalspieler Robert Lewandowski von Bayern München hat durch sein 2:0 im Ligaspiel gegen den VfL Wolfsburg in der Rangliste der treffsichersten ausländischen Spieler in der Bundesliga die alleinige Führung übernommen. Lewandowski erzielte in der 37. Minute gegen Wolfsburg seinen 196. Treffer im deutschen Oberhaus.

Robert Lewandowski hat nun 196 Bundesligatore erzielt © SID

Auf Rang zwei folgt Claudio Pizarro (Peru/Werder Bremen) mit 195 Treffern. Dritter ist der Brasilianer Giovane Elber (133 Tore). - Die Rangliste der treffsichersten ausländischen Spieler in der Fußball-Bundesliga im Überblick:

Spieler

1. Robert Lewandowski 196 Tore

2. Claudio Pizarro 195

3. Giovane Elber 133

4. Vedad Ibisevic 118

5. Ailton 106

5. Stephane Chapuisat 106

7. Bum-Kun Cha 98

7. Arjen Robben 98

7. Pierre-Emerick Aubameyang 98

10. Sergej Barbarez 96

10. Anthony Yeboah 96