Triathlon-Bundesliga startet Anfang Juni

Frankfurt/Main (SID) - Die Triathlon-Bundesliga startet am ersten Juniwochenende 2021 in ihre 26. Saison. Wie die Deutsche Triathlon Union (DTU) mitteilte, finden die Auftaktrennen im Rahmen der sportartübergreifenden Großveranstaltung "Finals" in Berlin statt. Neben den beiden Ligawettkämpfen werden dort auch erstmals die deutschen Meister in der Mixed-Staffel gekürt.

Triathlon-Bundesliga startet Anfang Juni © SID

Insgesamt soll die Bundesliga-Saison fünf Stationen umfassen, das Finale ist am 29. August 2021 in Saarbrücken geplant. 2020 waren wegen der Corona-Pandemie keine deutschen Meister gekürt worden.