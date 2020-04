Triathlon-Bundestrainer Al-Sultan relativiert Kritik über Corona-Maßnahmen

Köln (SID) - Triathlon-Bundestrainer Faris Al-Sultan hat seine kritischen Aussagen über den Umgang der deutschen Regierung mit der Corona-Pandemie relativiert. "Mir ist es nie darum gegangen Corona zu verharmlosen oder gar zu negieren", sagte Al-Sultan dem Münchner Merkur. Er vermisse aber "den politischen Diskurs" über die Pandemie und ihre Folgen.

Faris Al-Sultan: Wollte Corona nie verhamlosen © SID

Der 42-Jährige veröffentlichte unter anderem einen Leserbrief, indem er vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierte. "Ich schäme mich für eine Bundeskanzlerin, die wider aller Fakten etwas vom Verlust der Liebsten faselt, statt auf die organisatorische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft hinzuweisen, um sämtliche Probleme mit Vernunft anzugehen", schrieb Al-Sultan.

Er hätte sich dabei aber nicht auf die Anfangszeit der Pandemie bezogen. "Man musste etwas tun, und es musste schnell gehen", sagt er, "das ist ja auch alles in Ordnung so. Keine Regierung will verantwortlich sein, wenn viele Leute sterben." Trotzdem müsse man "die Situation doch von allen Seiten bewerten und die richtigen Schlüsse ziehen. Wenn dann herauskommt, dass Corona tatsächlich extrem gefährlich ist, dann bin ich sicher der Erste, der jede Vorsichtsmaßnahme sofort unterschreibt."