Triathlon-DM: Lindemann feiert Titel-Hattrick

Berlin (SID) - Die frühere Triathlon-Europameisterin Laura Lindemann (Potsdam) hat den Titel-Hattrick bei deutschen Meisterschaften perfekt gemacht. Die 23-Jährige, die bereits in den vergangenen beiden Jahren triumphiert hatte, siegte am Samstag in Berlin über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) in 59:20 Minuten. Sie setzte sich vor der Niederländerin Rachel Klamer (11 Sekunden zurück) und Nina Eim (Itzehoe/33 Sekunden zurück) durch, die damit Vizemeisterin wurde.

Laura Lindemann setzte sich bei der Triathlon-DM durch © SID

"Das war das Ziel, ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Es war ein gutes Rennen, ich bin zufrieden", sagte Lindemann am ARD-Mikrofon.

Die deutschen Meisterschaften der Triathleten finden im Rahmen des Multisport-Events "Die Finals" statt. Das Sprint-Rennen der Männer wird am Sonntag (10.30 Uhr/ZDF) ausgetragen.