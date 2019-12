Triathlon: Haug und Frodeno starten in Roth

Köln (SID) - Anne Haug und Jan Frodeno gehen nach ihrem Doppelerfolg bei der Ironman-WM auf Hawaii im kommenden Jahr in Roth an den Start. Im Triathlon-Mekka geht es am 5. Juli um die deutschen Meistertitel über die Langdistanz.

Triathlon: Jan Frodeno stellte 2016 die Weltbestzeit auf © SID

"Für mich als Bayreutherin ist es ja quasi mein Heimrennen und stand schon sehr lange auf meiner Wunschliste, aus einem ganz besonderen Grund: Roth war der erste Triathlon, den ich live gesehen habe und der mein Triathlon-Fieber entfacht hat", sagte Haug (36). Das Rennen habe "einen Ruf wie Donnerhall".

Frodeno (38) war zuletzt 2016 in Roth am Start. Damals hatte der Olympiasieger von 2008 die Weltbestzeit von 7:35:39 Stunden aufgestellt, die bis heute steht.